Zweiter Streiktag bei der Seouler U-Bahn

Bei der Seouler U-Bahn wird den zweiten Tag in Folge gestreikt.Der Betrieb konnte dank Ersatzpersonal zu etwa 80 Prozent verglichen mit normalen Tagen aufrechterhalten werden.Die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten von Seoul Metro waren am Donnerstag um 9 Uhr in den Streik getreten. Diesen wollen sie heute um 18 Uhr beenden.Die Gewerkschaft spricht von einem Warnstreik und droht mit einem Generalstreik nach Donnerstag der kommenden Woche, sollten die Verhandlungen mit dem Management keine Fortschritte bringen.Neben Ersatzpersonal bei der U-Bahn sollen auch zusätzliche Überlandbusse im morgendlichen Berufsverkehr zwischen 7 und 10 Uhr für Entlastung sorgen. Die Busse, die das Umland mit Seoul verbinden, sind damit eine Stunde länger als gewöhnlich in Betrieb.Am ersten Streiktag am Donnerstag konnte der U-Bahn-Betrieb bis 18 Uhr bei etwa 75 Prozent des normalen Niveaus aufrechterhalten werden.