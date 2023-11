Han Kang gewinnt renommierten französischen Literaturpreis

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang hat mit ihrem Buch „I Do Not Bid Farewell“ einen prestigeträchtigen französischen Literaturpreis gewonnen.Der Roman wurde am Donnerstag (Ortszeit) als Gewinner des diesjährigen Prix Médicis für ausländische Literatur (Prix Médicis étranger) bekannt gemacht. Han wurde die erste südkoreanische Preisträgerin.„I Do Not Bid Farewell“ (Französischer Titel: Impossibles adieux) erschien 2021, fünf Jahre nach Hans Gewinn des Internationale Booker Prize mit „The Vegetarian“. Der Roman schildert die Tragödie des Jeju-Aufstands auf der Insel Jeju 1948 aus der Perspektive von drei Frauen, in dessen Zuge zahlreiche Zivilisten durch die damalige Regierung massakriert wurden.Han war zuvor 2017 mit „Greek Lessons“ für den Prix Médicis étranger nominiert worden.Der Prix Médicis wurde 1958 begründet und zählt zu den vier wichtigsten Literaturpreisen in Frankreich.