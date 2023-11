﻿Lumpy-skin-Krankheit: Impfquote liegt bei 99,9 Prozent

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der Viehbetriebe mit bestätigten Fällen der Lumpy-skin-Krankheit (LSD) auf 87 gestiegen.Wie die Zentrale für Katastrophenmanagement mitteilte, wurden mit Stand Freitagmorgen zwei weitere Fälle der Viruserkrankung in Seosan in der Provinz Süd-Chungcheong und in Gochang in der Provinz Nord-Jeolla bestätigt.Die Regierung wolle ihre landesweite Impfkampagne für eine Herdenimmunität am Freitag abschließen. Bis Donnerstag um 14.00 Uhr seien über 99,9 Prozent aller 4,07 Millionen Rinder im Land gegen die Viruskrankheit geimpft worden.Sie befällt Rinder und wird von blutsaugenden Insekten wie Stechmücken und Wadenstechern übertragen. Die Erkrankung führt zu Symptomen wie Fieber und Knötchen auf der Haut. Die Sterblichkeitsrate liegt unter zehn Prozent.