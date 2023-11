Politik Südkorea und Österreich veranstalten in Wien Forum zur Wirtschaftskooperation

In Wien hat am Donnerstag ein Forum zur Wirtschaftskooperation zwischen Südkorea und Österreich stattgefunden.



Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in Wien waren mehr als 100 Vertreter beider Länder gekommen, darunter Botschafter Ham Sang-wook und der Vizepräsident der österreichischen Wirtschaftskammer Philipp Gady.



Sie hätten insbesondere Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Spitzentechnologien wie Wasserstoff und Raumfahrt große Aufmerksamkeit geschenkt, hieß es.



Südkoreas Botschafter brachte außerdem seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die mögliche Ausrichtung der Weltausstellung 2030 in Busan beiden Ländern Chancen bieten wird, bei internationalen Herausforderungen wie Klimawandel und Digitalisierung gemeinsam vorzugehen.



Gady sagte daraufhin, beide Länder pflegten enge Beziehungen bei Handel und Investitionen. Er drücke Südkorea die Daumen, damit die südkoreanische Hafenstadt Austragungsort der Weltexpo werde.