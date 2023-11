Chef des Verfassungsgerichts scheidet heute aus, Nachfolge noch nicht geregelt

Photo : YONHAP News

Der Präsident des Verfassungsgerichts, Yoo Nam-seok, scheidet am heutigen Freitag aus dem Amt.Ein Nachfolger steht noch nicht fest, damit wird an den beiden höchsten Gerichten in Südkorea ein Führungsvakuum herrschen. Der Oberste Gerichtshof ist bereits seit September ohne Chef.Yoo trat 2018 sein Amt als siebter Präsident des Verfassungsgerichts an. Seine Abschiedsfeier findet um 11 Uhr statt.Präsident Yoon Suk Yeol nominierte im Oktober Lee Jong-seok, einen Richter des Verfassungsgerichts, zum neuen Chef des Verfassungsgerichts. Eine parlamentarische Anhörung zur Bestätigung seiner Ernennung ist für den 13. November vorgesehen.Der Oberste Gerichtshof ist seit 47 Tagen ohne Chef, nachdem der frühere Vorsitzende Kim Myeong-su am 24. September ausgeschieden war. Die Nationalversammlung lehnte am 6. Oktober den von Yoon nominierten Nachfolger Lee Gyun-ryong ab.In juristischen Kreisen wird befürchtet, dass der Rechtsschutz der Bürger Lücken aufweisen werde, wenn beide Gerichte aufgrund der vakanten Führungsposten ihre Funktionen nicht ordnungsgemäß ausüben können.