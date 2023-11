Seoul und Dubais Sonderwirtschaftszone DIFC vereinbaren stärkere Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Ein Geschäftsabkommen zur Verstärkung der Kooperation zwischen dem Seouler Finanzzentrum Yeouido und dem Dubai International Financial Centre (DIFC), einer Sonderwirtschaftszone in Dubai, ist unterzeichnet worden.Das gab die Stadt Seoul am Freitag bekannt.Beide Seiten vereinbarten, die Kooperation auf fünf Gebieten zu stärken. Dazu zählen die Ausweitung des Kooperationsnetzwerks zwischen den Finanzzentren beider Städte und die Unterstützung innovativer Unternehmen beim Auslandsvorstoß.Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon kam nach der Unterzeichnung mit Arif Amiri, CEO der DIFC-Behörde, und Mohammed Alblooshi, Chef des DIFC Innovation Hub, zusammen. Oh äußerte die Erwartung, dass viele Gelegenheiten zur Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern entstehen würden und damit gute Win-Win-Chancen.Das Dubai International Financial Centre ist eine finanzielle Sonderzone, in der etwa 4.900 Unternehmen in verschiedenen Bereichen, darunter Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Fintech, angesiedelt sind. Das DIFC verfügt über eigene Verwaltungs-, Justiz- und Überwachungsorgane. Die dort ansässigen Unternehmen sind zu 100 Prozent von der Einkommenssteuer befreit und können Kapital und Gewinne abgabenfrei zu 100 Prozent in ihr Heimatland überweisen.