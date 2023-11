Nordkorea kritisiert Israel-Hilfe der USA

Photo : KBS News

Nordkorea hat die militärische Unterstützung der USA für Israel angeprangert und die USA als „Kriegshändler“ bezeichnet.„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, schrieb heute, die Waffen- und Finanzhilfe der USA für Israel sei ein Beweis dafür, dass Washington bei der Unterstützung der Straftaten Israels eine direkte Rolle spiele.Für die aktuelle Situation im Nahen Osten sei die Nahostpolitik der USA verantwortlich, die mit Israel als Sturmtrupp die Region beherrschen wollten. Als Folge der Unterstützung der USA für Israel verschärfe sich die Situation im Nahen Osten, so die Zeitung.Die Zeitung kritisierte zudem, dass die USA unter dem Deckmantel der Unterstützung zahlreiche Waffen an andere Länder verkauft hätten, indem sie behaupteten, dass demokratische Werte geschützt werden müssten.Es sei schamlos, dass sich ein Kriegshändler, der mit dem Waffenhandel zu einem neuen Wettrüsten anstifte und die Kriegsgefahr in vielen Ländern und Regionen der Welt erhöhe sowie Frieden und Sicherheit zerstöre, in die Angelegenheiten anderer Länder einmische, hieß es weiter.