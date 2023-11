Streik bei Seouler U-Bahn geht heute um 18 Uhr zu Ende

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte U-Bahnmitarbeiter der Stadt Seoul kehren nach einem zweitägigen Warnstreik heute um 18 Uhr zur Arbeit zurück.Das gab die Gewerkschaft von Seoul Metro unter dem Dach des Gewerkschaftsdachverbandes KCTU am Freitagvormittag bekannt.Gewerkschaftschef Myung Soon-pil sagte, der erste befristete Warnstreik gehe heute zu Ende. Der Kampf sei damit aber noch nicht vorbei.Er forderte gründliche Vorbereitungen, um nach der landesweiten Reifeprüfung in einen zweiten Generalstreik treten zu können, sollten Bürgermeister Oh Se-hoon und Seoul Metro den Forderungen der Gewerkschaft nicht nachkommen.Den Termin für einen zweiten Generalstreik werde die Gewerkschaft bis nächste Woche abhängig von der Position und Haltung der Stadt Seoul und des Unternehmens festlegen, hieß es weiter.Die Reifeprüfung ist für den 16. November vorgesehen.