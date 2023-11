Regierungschefs Südkoreas und Japans nehmen an Rundtischgespräch an Stanford University teil

Photo : YONHAP News

Die Regierungschefs Südkoreas und Japans werden am 17. November an einem Rundtischgespräch an der Stanford University in den USA teilnehmen.Das südkoreanische Präsidialamt gab am Freitag offiziell bekannt, dass Präsident Yoon Suk Yeol mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida anlässlich des APEC-Gipfels in San Francisco an der entsprechenden Veranstaltung teilnehmen wird.Bei dem Gespräch würden Yoon und Kishida über die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Spitzentechnologie Meinungen austauschen.Neben dem südkoreanisch-japanischen Gipfeltreffen bestehe auch die Möglichkeit, dass Gipfelgespräche zwischen Südkorea und China sowie zwischen Südkorea, Japan und den USA stattfinden.