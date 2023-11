﻿Südkorea will Nepal nach Erdbeben humanitäre Hilfe im Wert von 300.000 Dollar zur Verfügung stellen

Photo : YONHAP News

Südkorea will Nepal nach dem schweren Erdbeben humanitäre Hilfe im Wert von 300.000 Dollar zur Verfügung stellen.Dies gab das Außenministerium am Freitag bekannt.Bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 bis 6,4 am vergangenen Freitag in Nepal seien mindestens 157 Menschen gestorben und 375 Menschen verletzt worden.Außerdem gebe es nach Schätzungen mehr als 8.000 beschädigte Wohnhäuser.Das Ministerium erklärte, Südkorea hoffe auf eine schnelle Stabilisierung der Lage und den Wiederaufbau der betroffenen Gebiete.