Südkoreas Börse geht mit Minus ins Wochenende

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist am Freitag mit einem Minus ins Wochenende gegangen.Der Leitindex Kospi verlor 0,72 Prozent auf 2.409,66 Zähler.Grund waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Andeutungen des Chefs der Notenbank, Jerome Powell, dass die Zinsen weiter steigen könnten.Sorgen vor einem möglichen Zinsanstieg und Wirtschaftsdaten in den USA, die kommende Woche veröffentlicht werden sollen, sowie die Budgetverhandlungen in Washington würden Gewinnmitnahmen eher begünstigen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.