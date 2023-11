Photo : YONHAP News

In Südkorea sind die Temperaturen am Freitag deutlich gesunken.In der Landesmitte war der Himmel frei von Wolken, auf der Insel Jeju im Süden fielen 5 bis 10 Millimeter Regen.In Seoul wurde es am Tag nach Angaben des Wetteramtes nicht wärmer als sieben Grad.Am Samstag soll es noch kälter werden. In der Hauptstadtregion, in der Provinz Nord-Jeolla und in Nord-Gyeongsang sei mit Temperaturen von unter null Grad zu rechnen.