Südkorea, USA und Japan wollen im Dezember System für Informationsaustausch zu Nordkoreas Raketen in Betrieb nehmen

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen im Dezember ein System für den Informationsaustausch zu Nordkoreas Raketen in Betrieb nehmen.Die drei Länder hätten sich auf ein Warnsystem für den Austausch von Informationen in Echtzeit verständigt, sollte Nordkorea Raketen abfeuern, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.Die Einigung sei am Sonntag in Seoul zwischen den Verteidigungschefs Shin Won-sik, dem US-Amtskollegen Lloyd Austin und dem japanischen Amtskollegen Minoru Kihara erfolgt. Der japanische Minister sei per Video zugeschaltet gewesen.Die Vorbereitungen für das System zum Echtzeit-Informationsaustausch befänden sich in der Endphase. Im kommenden Monat solle der Mechanismus offiziell in Betrieb genommen werden.Die drei Minister hätten sich außerdem darauf geeinigt, dass trilaterale Militärübungen ab Januar "systematischer und effizienter" durchgeführt werden sollen. Die Übungen sollten überdies erweitert werden und verschiedene Bereiche umfassen.Die Verteidigungschefs äußerten große Sorge über Nordkoreas Versuche, verschiedene Projektile und Atomwaffen zu entwickeln. Sie verurteilten solche Aktivitäten als ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und Region.Die jüngsten Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland wurden als Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verurteilt.