Präsident Yoon fordert stärkere gemeinsame Verteidigung mit USA angesichts Nordkoreas Drohungen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts Nordkoreas Drohungen zu einer gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA aufgerufen.Yoon traf am Sonntag US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Generalstabschef Charles Brown zum Abendessen.Wie Yoons Sprecher Lee Do-woon mitteilte, habe Yoon auf Berichte verwiesen, nach denen Nordkorea sowohl direkt als auch indirekt in den Krieg in der Ukraine sowie den Konflikt zwischen der Hamas und Israel verwickelt sei.Austin und Brown sind zur jährlichen Sicherheitskonsultation nach Südkorea gekommen, die heute stattfindet.Yoon habe zur Wachsamkeit Südkoreas und der USA aufgerufen, um auf jede Provokation des Nordens rasch und entschlossen reagieren zu können. Dazu zähle auch ein nordkoreanischer Überraschungsangriff im Stil der Hamas.Südkoreas Präsident habe weiter gesagt, seit dem Start der Nuklearen Beratungsgruppe im Juli hätten beide Seiten beim Informationsaustausch und der Etablierung eines Beratungssystems eng zusammengearbeitet. Auch die Kapazitäten bei der gemeinsamen Planung und Durchführung seien verstärkt worden. Dabei sei der Schwerpunkt auf eine verstärkte Stationierung strategischer US-Waffensysteme gelegt worden.Austin habe bei dem Treffen gesagt, es sei die feste Absicht von US-Präsident Joe Biden, die Allianz mit Südkorea fortzuentwickeln. Zudem bekräftigte er die feste Entschlossenheit Washingtons, den Verbündeten zu verteidigen.