Südkorea und USA bestätigen bedeutende Fortschritte bei Übergabe der Befehlsgewalt

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben bestätigt, dass es bei den Plänen für die Übergabe der Befehlsgewalt "bedeutende Fortschritte" gegeben hat.Angestrebt wird die an Bedingungen geknüpfte Übergabe der Befehlsgewalt über die südkoreanischen Truppen auch im Kriegsfall. Die Pläne sind auch unter der Abkürzung OPCON bekannt.Der Chef von Südkoreas Vereinigtem Generalstab, Kim Seung-kyum, und sein US-Gegenüber Charles Brown kamen am Sonntag in Seoul zum Treffen des Militärkomitees (MCM) zusammen.Unter anderem sei eine gemeinsame Evaluierung des Plans in diesem Jahr abgeschlossen worden.Auch Nordkoreas fortgesetzte Provokationen waren ein Thema, darunter Raketenstarts und Drohungen mit Atomwaffen. Brown bekräftigte in diesem Zusammenhang die Entschlossenheit der USA, für die erweitere Abschreckung für Südkorea und Verteidigung des Bündnispartners einzutreten.MCM ist ein jährliches Treffen, das im Wechsel in Südkorea und den USA stattfindet. Dabei werden dem Chef der gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA strategische und operationale Richtlinien an die Hand gegeben. Auch militärische Fragen von beiderseitigem Interesse werden erörtert. Das Format wurde 1978 ins Leben gerufen.