﻿Nordkorea ruft zu Auflösung des UN-Kommandos auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angesichts eines Verteidigungsministertreffens zwischen Südkorea und den im UN-Kommando (UNC) vertretenen Ländern die Auflösung des UN-Kommandos gefordert.Wie das Institut für Abrüstung und Frieden im nordkoreanischen Außenministerium mitteilte, zeuge das Treffen von einer zunehmenden Verfestigung der kriegsorientierten Sicherheitsstruktur auf der koreanischen Halbinsel.Das Institut bezeichnete das Treffen als gefährlichen Versuch der Provokation eines neuen Angriffskriegs gegen Nordkorea.Anschließend kritisierte es, dass das UNC schon vor Jahrzehnten hätte aufgelöst werden sollen. Es werde jedoch als Instrument der multinationalen Kriegsführung unter Führung der USA wiederbelebt.Das allererste südkoreanische-UN-Kommando-Verteidigungsministertreffen findet am Dienstag in Seoul statt. An dem Treffen nehmen die Verteidigungsminister bzw. Vertreter Südkoreas und der 17 im UN-Kommando vertretenen Länder teil.