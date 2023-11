Präsident Yoon nimmt am IPEF-Gipfel in San Francisco teil

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol wird am Gipfeltreffen des Indopazifischen Wirtschaftlichen Rahmenwerks (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework) am Donnerstag in San Francisco teilnehmen.Das Präsidialamt in Seoul gab am gestrigen Sonntag bekannt, beim IPEF-Gipfel würden die Teilnehmer die bisherigen Erfolge bewerten und über die konkreten Kooperationspläne für die Zukunft beraten.Am Gipfel beteiligen sich die Staats- und Regierungschefs von 14 Ländern, darunter USA, Japan, Australien und Singapur.Der IPEF-Gipfel wurde auf Initiative von US-Präsident Joe Biden im Mai letzten Jahres ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine Antwort auf die von China initiierte Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP).