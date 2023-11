﻿Verteidigungsminister Südkoreas und der USA treffen heute zu Gesprächen zusammen

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Shin Won-sik kommt heute mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin zum bilateralen Sicherheitskonsultationstreffen (SCM) in Seoul zusammen.Ein wichtiger Tagesordnungspunkt sei die erweiterte Abschreckung, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.Dabei solle unter anderem die operative Umsetzung im Rahmen des US-amerikanisch-südkoreanischen Beratungsgremiums zu Nuklearfragen, Nuclear Consultative Group (NCG), erörtert werden. Präsident Yoon Suk Yeol und sein amerikanischer Kollege Joe Biden hatten sich bei ihrem Spitzengespräch im April in Washington auf die Einrichtung des NCGs geeinigt.Ein Beamter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums sagte, dass für eine bessere erweiterte Abschreckung eine Überarbeitung der maßgeschneiderten Abschreckungsstrategie (TDS) laufend diskutiert worden sei. Auch auf dem diesmaligen SCM werde dies voraussichtlich ein Thema sein, fügte er hinzu.Das SCM wird jährlich abwechselnd in Seoul und Washington abgehalten und dessen Gründung jährt sich dieses Jahr zum 55. Mal.