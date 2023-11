Zwei Südkoreaner in Vietnam wegen Drogenhandels zum Tode verurteilt

Photo : YONHAP News

18 Menschen, darunter zwei Südkoreaner, sind in Vietnam wegen Drogenhandels zum Tode verurteilt worden.Laut der vietnamesischen Nachrichtenseite VnExpress verurteilte das Familien- und Jugendgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt 18 Personen, darunter zwei Südkoreaner und einen Chinesen, zum Tode.Die Gruppe wurde wegen des Verdachts angeklagt, mit 216 Kilogramm Drogen gehandelt zu haben.Einer der beiden Südkoreaner war innerhalb von 16 Jahren seit 2000 sechsmal wegen Verstößen gegen Ein- und Ausreisebestimmungen in Südkorea inhaftiert worden. Er ließ sich 2019 in Vietnam nieder und gründete eine Firma, die Granit exportiert. Er lernte Anfang 2020 den mitverurteilten Chinesen kennen und begann mit dem Drogenvertrieb. Er holte zudem den anderen Südkoreaner nach Vietnam, der sich an dem Verbrechen beteiligte.Die Gruppe wurde im Juli 2020 von vietnamesischen Sicherheitskräften festgenommen, als sie in einem Hafen Drogen in Granitplatten versteckt hatte, die nach Südkorea verschifft werden sollten.Die Sicherheitskräfte beschlagnahmten dabei etwa 40 Plastiktüten, die Drogen wie Methamphetamin enthielten.In Vietnam wurden im vergangenen Jahr mehr als 100 Menschen wegen Drogenkriminalität zum Tode verurteilt.