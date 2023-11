Ehemaliger PPP-Chef: Wahrscheinlichkeit der Gründung neuer Partei liegt bei 59 Prozent

Photo : KBS News

Lee Jun-seok, ehemaliger Chef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), hat erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit der Gründung einer neuen Partei durch ihn nun auf 59 Prozent gestiegen sei.Das sagte Lee am Sonntag in einem KBS-Programm.Lee befindet sich seit langem in einem Konflikt mit der Präsident Yoon Suk Yeol nahestehenden Gruppierung innerhalb der Partei. Er bekundete mittlerweile die Absicht, eine neue Partei zu gründen, sollten Yoon und die PPP keine Innovationen vornehmen.Lee sagte, die Wahrscheinlichkeit steige jeden Tag. Er glaube, dass sie jetzt bei etwa 59 Prozent liege. Die Erwartung, dass die Partei und das Präsidialamt sich ändern würden, habe stark nachgelassen.Er äußerte sich zuversichtlich, dass das Zweiparteiensystem nicht unüberwindbar sei. Als Grund, warum er in Daegu eine neue Partei gründen will, nannte der Politiker, dass sich diese Stadt zuerst ändern müsse, um dann die Hauptstadtregion ins Visier nehmen zu können.Daegu gilt als Hochburg der konservativen Regierungspartei.