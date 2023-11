Internationales K-Expo Thailand in Bangkok stattgefunden

Im thailändischen Bangkok hat eine Messe stattgefunden, an der koreanische Unternehmen auf den Gebieten Produktion von Inhalten, Agrar- und Fischereiprodukte und Konsumgüter teilnahmen.



Die K-Expo Thailand wurde anlässlich des 65. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Thailand sowie der Jahre gegenseitiger Besuche veranstaltet. Ziel war es, den Eintritt der mit der koreanischen Welle zusammenhängenden Industrien in ausländische Märkte, einschließlich des thailändischen, zu unterstützen.



Insgesamt 155 koreanische Unternehmen, darunter etwa 40 Unternehmen in der Content-Industrie, warben bei Firmenvertretern aus südostasiatischen Ländern, darunter Thailand, Indonesien und Vietnam, für ihre Produkte.



Die K-Expo Thailand wurde gemeinsam von fünf Ministerien, einschließlich des Kulturministeriums, und fünf Institutionen, darunter der Korea Creative Content Agency (KOCCA), veranstaltet. Die Messe fand vom 9. bis 12. November statt.