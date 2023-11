Bürgermeister von Seoul und Guri beraten über Eingemeindung

Photo : YONHAP News

Die Bürgermeister von Guri und Seoul haben am Montag über eine Eingemeindung beraten.Der Bürgermeister von Guri, Back Kyung-hyun, äußerte offiziell die Absicht, dass seine Stadt nach Seoul eingemeindet werden soll.Seouls Oberbürgermeister Oh Se-hoon sagte nach dem Treffen vor Reportern, dass Back vorgeschlagen habe, Guri zur "speziellen autonomen Stadt" zu bestimmen, die ihre administrativen und haushaltsrechtlichen Befugnisse behalte.Back habe auf viele Schwierigkeiten bei der Ausübung der Rolle als Selbstversorger-Stadt hingewiesen, da die Entwicklung wegen Vorschriften zum Wasserschutz und wegen militärischer Anlagen eingeschränkt sei.Guri solle mit Seoul verschmelzen und würde von einer verbesserten Transportinfrastruktur profitieren. Seoul könne verschiedene öffentliche Einrichtungen nach Guri verlegen und alte Stätten neu entwickeln.Oh habe die Gründung eines gemeinsamen Forschungsteams vorgeschlagen, um objektive Analysen vorzunehmen. Die Ergebnisse sollten dann den Einwohnern vorgestellt werden. Damit solle ähnlich verfahren werden, wie im Falle des Vorschlags für die Eingemeindung von Gimpo.Die Regierungspartei verfolgt die Vision eines "Mega Seoul City". Oh hatte letzte Woche den Amtskollegen von Gimpo, Kim Byung-soo, in der Angelegenheit getroffen.Auch mit dem Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Kim Dong-yeon, und dem Bürgermeister von Incheon, Yoo Jeong-bok, will Oh über das Vorhaben sprechen. Beide hatten sich zu den Plänen kritisch geäußert.