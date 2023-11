Südkorea und weitere Staaten betonen verantwortlichen Umgang mit KI beim Militär

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und 44 weitere Staaten habe eine politische Erklärung unterzeichnet, in der sie einen verantwortungsbewussten Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) beim Militär hervorheben.Das gab das US-Außenministerium am Montag in einer Presseerklärung bekannt. Die USA hätten sich 45 befürwortenden Ländern angeschlossen, die eine entsprechende Erklärung planten.Die bahnbrechende Initiative umfasse zehn konkrete Maßnahmen für eine verantwortungsbewusste Entwicklung und Nutzung von KI und Autonomie bei militärischen Anwendungen.Es handele sich um wichtige Schritte auf dem Weg zu einem internationalen Rahmenwerk, das Staaten in den Genuss der Vorteile von KI bringe, aber gleichzeitig Risiken mindere.China, Russland und Nordkorea haben sich der Erklärung nicht angeschlossen.