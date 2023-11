﻿Heute erstmals Treffen der Verteidigungsminister von Mitgliedern des UN-Kommandos und Südkorea

Photo : YONHAP News

In Seoul findet heute das erste Treffen der Verteidigungsminister der Mitglieder des UN-Kommandos und von Südkorea statt.Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Pentagonchef Lloyd Austin werde eine Grundsatzrede halten.Bei dem Treffen würden Südkoreas Minister Shin Won-sik und 17 Amtskollegen der Mitgliedsstaaten des UN-Kommandos dessen Rolle und Beiträge in den letzten 70 Jahren bewerten. Außerdem werde Nordkorea dazu aufgefordert, seine illegalen Aktivitäten einzustellen und UN-Resolutionen nachzukommen.Darüber hinaus werde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der die gemeinsame Reaktion der UN-Kommando-Mitgliedsstaaten im Notfall bekräftigt werde.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums ist es das erste Treffen, bei dem Verteidigungsminister und andere Vertreter Südkoreas sowie der Mitglieder des UN-Kommandos über Kooperationsmöglichkeiten diskutieren.Das UN-Kommando wurde aufgrund einer UN-Resolution am 25. Juni 1950 nach der nordkoreanischen Invasion in Südkorea ins Leben gerufen.