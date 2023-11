﻿Export- und Importpreise steigen im Oktober vierten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Export- und Importpreise sind im Oktober infolge der Auswirkungen des Wechselkurses den vierten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes kletterte der Importpreisindex im vergangenen Monat um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 140,38.Die Preise für Bergbauerzeugnisse seien aufgrund des Rückgangs des internationalen Ölpreises gesunken. Ein Preisanstieg bei Computern, elektronischen und optischen Geräte habe jedoch den Index nach oben getrieben.Das in Südkorea maßgebliche Dubai-Öl verbilligte sich um 3,8 Prozent. Nach 93,25 Dollar im September kostete es im Oktober 89,75 Dollar.Der Exportpreisindex stieg ebenfalls um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 120,17 und damit den vierten Monat in Folge. Die Entwicklung führte die Notenbank unter anderem auf die Abwertung des Won gegenüber dem US-Dollar um 1,6 Prozent im Oktober zurück.