Nordkorea kritisiert Verurteilung von Raketenprogramm durch G7-Außenminister

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Verurteilung seines Atom- und Raketenprogramms durch die G7-Außenminister kritisiert.Jo Chol-su, für internationale Organisationen zuständiger Generaldirektor im Außenministerium, übte die Kritik am Montag in einer Erklärung, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde.Die Erklärung der G7, die haltlose Anschuldigungen gegen Pjöngjang enthalte, werde entschlossen und scharf zurückgewiesen.Die G7 wurden als Kohorte bezeichnet, die lediglich selektive Interessen verfolge. Diese Gruppe sei verantwortlich für die Schaffung und Verschärfung der internationalen Krise und rede nun auf souveräne Staaten ein.Die USA hätten die Situation auf der koreanischen Halbinsel in Richtung eines Atomkriegs entwickelt, indem sie routinemäßig strategische Nuklearwaffen, darunter Atom-U-Boote und Bomber, stationierten.Jo forderte die umgehende Auflösung der G7, ein Überbleibsel des Kalten Kriegs. Dies wäre der erste Schritt für die Lösung der gegenwärtigen internationalen Krise und Wiederherstellung von globalem Frieden.Die G7-Außenminister hatten am vergangenen Mittwoch in einer Erklärung Nordkoreas Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen sowie vermutete Waffenverkäufe an Russland kritisiert.