Präsident Yoon trifft Chef des Internationalen Strafgerichtshofs

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat erklärt, dass Südkorea weiterhin mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zusammenarbeiten werde, um die internationale Strafjustiz zu verwirklichen und den internationalen Frieden zu erhalten.Entsprechendes äußerte Yoon beim Treffen mit dem Präsidenten des IStGH, Piotr Hofmański, am Montag im Präsidialamt in Seoul.Laut dem Präsidialamt sprachen Yoon und Hofmański über Kooperationsmöglichkeiten zwischen Südkorea und dem IStGH sowie regionale und internationale politische Angelegenheiten.Yoon sagte, dass die internationale Gemeinschaft ihre Aufmerksamkeit auf die Rolle des IStGH richte, während der Ruf nach einer harten Bestrafung schwerer Verbrechen weltweit laut werde.Hofmański habe auf Südkoreas führende Rolle bei der Gründung des IStGH, einschließlich der Ausarbeitung dessen Römischen Statuts, hingewiesen. Er habe sich für die aktive Unterstützung der Arbeit des IStGH durch Südkorea, einschließlich personeller und finanzieller Beiträge, bedankt und die Hoffnung auf eine weitere Verstärkung der Kooperation geäußert, so das Präsidialamt.