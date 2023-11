Präsidialamt: Innerkoreanisches Militärabkommen von 2018 mit mehreren Problemen behaftet

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat angedeutet, das innerkoreanische Militärabkommen von 2018 zum Teil annullieren zu können.Es sei darauf hingewiesen worden, dass das Abkommen mehrere Probleme aufweise, darunter eine schwerwiegende Einschränkung der Verteidigungsbereitschaft des südkoreanischen Militärs, sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Dienstag.Verteidigungsminister Shin Won-sik hatte mehrmals die Notwendigkeit einer Aussetzung des innerkoreanischen Militärabkommens erwähnt. Die Flugverbotszone nach dem Abkommen schränke die Fähigkeiten des Militärs ein, Nordkoreas Langstreckenartillerie zu überwachen und zu erkunden, hatte er argumentiert.Das Präsidialamt hatte in Bezug auf eine eventuelle Aussetzung des Militärabkommens erklärt, dass es notwendige Maßnahmen erwägen könne, sollte Nordkorea erneut eine schwerwiegende Provokation verüben.Daher vermuten einige Beobachter, dass die Annullierung eines Teils des Abkommens in die Wege geleitet werden könne, sollte Nordkorea erneut eine als ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) vermutete Satellitenträgerrakete starten oder einen siebten Atomtest unternehmen.