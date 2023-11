Beratungsausschuss zu Frage der nach Nordkorea Entführten tagt erstmals seit elf Jahren

Ein behördenübergreifendes Beratungsgremium zur Lösung der Frage der durch Nordkorea entführten Südkoreaner hat zum ersten Mal seit elf Jahren getagt.Der Ausschuss für Maßnahmen zu den durch Nordkorea Entführten trat am heutigen Dienstag zum ersten Mal seit Juni 2012 zusammen. Kang Jong-suk, Chef des Büros für Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten des Vereinigungsministeriums und Vizevorsitzender des Komitees, leitete die Versammlung.Kang sagte zum Auftakt der Sitzung, dass in der Vergangenheit die Pflicht zum Schutz der Staatsbürger, eine grundlegende Verantwortung des Staats, in verschiedener Hinsicht vernachlässigt worden sei.Das Vereinigungsministerium habe im Oktober die entschiedene Position des Staates verkündet, dass die in Nordkorea Festgehaltenen sofort zurückgeführt werden sollten. Das Ministerium habe am 2. November beschlossen, Familien der Festgehaltenen als Opfer der Entführungen durch Nordkorea anzuerkennen und ihnen Abfindungen zu zahlen.Er warf dem nordkoreanischen Regime Verantwortungslosigkeit vor. Das nordkoreanische Regime leugne die Existenz der nach Nordkorea Entführten und reagiere nicht auf Südkoreas Forderungen nach der Rückführung und der Bestätigung, ob sie noch leben.Kang betonte, dass der Ausschuss von jetzt an gemäß einer Anweisung des Ministerpräsidenten zweimal im Jahr tagen werde.