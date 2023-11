Neuer KBS-Präsident entschuldigt sich für voreingenommene Berichterstattung des Senders

Photo : KBS

Der neue KBS-Präsident Park Min hat sich bei der Öffentlichkeit für eine voreingenommene Berichterstattung des Senders entschuldigt, der mit Verstößen gegen Fairnessprinzipien Vertrauen verspielt habe.Bei einer Pressekonferenz am Tag nach seinem Amtsantritt verwies er auf eine Entschuldigung des Senders im Jahr 2020, der in seinem Nachrichten-Flaggschiff "News 9" einen falschen Bericht über eine angeblich gemeinsame Sache zwischen dem seinerzeitigen Staatsanwalt Han Dong-hoon und einem damaligen Reporter eines Kabelsenders gebracht hatte.Auch eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Won oder etwa 23.000 Dollar durch die Koreanische Kommission für Kommunikationsstandards erwähnte der neue KBS-CEO. Grund für die Geldstrafe war, dass KBS im letzten Präsidentschaftswahlkampf aus einem Artikel des Mediums Newstapa zitiert hatte, der offenbar ein Versuch war, Einfluss auf die Wahl zu nehmen.Auch präsentierte der neue KBS-Präsident seine Einschätzung, dass einige der Fernseh- und Radiomoderatoren des Senders politisch voreingenommen seien, auch die Auswahl der in den Programmen auftretenden Personen würde von Voreingenommenheit zeugen.Sollte es in Zukunft falsche Berichte geben, wolle er sich als KBS-Präsident dafür entschuldigen und eine Richtigstellung in den Nachrichtenprogrammen veranlassen. Zudem würden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen.Zu den finanziellen Schwierigkeiten des Senders sagte Park, dass er und das Führungspersonal freiwillig auf 30 Prozent ihres Gehalts verzichten und zusätzliche Regelungen für den freiwilligen Ruhestand schaffen wollten.