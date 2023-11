Regierung gibt ursprünglichen Plan zur Änderung der 52-Stunden-Woche auf

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Anfang dieses Jahres Maßnahmen zur Überarbeitung des Arbeitszeitsystems präsentiert.Im Mittelpunkt des Plans stand eine flexiblere Anwendung der 52-Stunden-Woche und damit der maximalen gesetzlichen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden.Der Plan erntete jedoch Kritik, weil die wöchentliche Arbeitszeit bis zu 69 Stunden betragen kann. Demnach ordnete der Staatspräsident an, den Plan neu zu überprüfen.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit beschloss daraufhin, die öffentliche Meinung einzuholen. Das Ressort veröffentlichte am Montag die Ergebnisse einer Befragung zu der Angelegenheit.Es wurden über 6.000 Bürger befragt. Laut den Ergebnissen antworteten 48 Prozent der Befragten, dass die 52-Stunden-Woche hilfreich bei der Bewältigung langer Arbeitszeiten gewesen sei. 55 Prozent sagten jedoch, dass es mit dem System schwierig sei, die unterschiedliche Arbeitsnachfrage je nach Branchen und Berufen zu berücksichtigen.Laut der Regierung war der Anteil der Befragten, die die Ausweitung der Einheit der Berechnung der Überstunden von derzeit wöchentlich auf monatlich zustimmen, über zehn Prozentpunkte höher als der Anteil der Gegner. Das sei sowohl bei den befragten Arbeitnehmern als auch bei den Arbeitgebern der Fall gewesen.Im verarbeitenden Gewerbe wurde der höchste Anteil der Befragten verzeichnet, die eine Flexibilisierung der Überstunden für notwendig halten.Über 70 Prozent der Arbeitnehmer und -geber antworteten, dass die maximale Wochenarbeitszeit 60 Stunden nicht übertreffen sollte.Angesichts der Umfrageergebnisse kündigte die Regierung an, an der aktuellen 52-Stunden-Woche festzuhalten, aber eine Flexibilisierung vorzunehmen. Damit sollte in einigen Branchen mehr gearbeitet werden können, wenn es viel Arbeit gebe, während man im gegensätzlichen Fall freihaben können sollte.Damit machte die Regierung nach acht Monaten von der Idee „sämtlicher Flexibilisierung“ zu einer „Flexibilisierung in einigen Branchen“ einen Schritt zurück.Die Regierung will Einzelheiten der Reform durch den Dialog mit Arbeitnehmern und -gebern konkretisieren, um einen neuen Plan zur Revision des Arbeitszeitsystems zu präsentieren.