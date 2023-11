Südkorea und USA halten groß angelegtes gemeinsames Marinemanöver im Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Die Seestreitkräfte Südkoreas und der USA führen derzeit ein groß angelegtes gemeinsames Manöver im Ostmeer durch.Die südkoreanische Marine teilte am Dienstag mit, dass gemeinsame Übungen mit der US-Armee seit Montag im Ostmeer abgehalten würden.Zum Einsatz kamen etwa zehn Schiffe des südkoreanischen Militärs, darunter der Aegis-Zerstörer ROKS Seoae Ryu Seong-ryong. Das US-Militär setzte unter anderem den Aegis-Zerstörer USS Rafael Peralta ein.Dabei wurde eine maritime Operation geübt, um eine nordkoreanische Spezialeinheit, die mit hoher Geschwindigkeit auf dem Seeweg nach Süden unterwegs sein soll, noch vor deren Landung an der Küste zu zerschlagen.Auch wurden eine Anti-U-Boot-Übung zur Erkundung und Ausschaltung nordkoreanischer U-Boote und eine Übung für Maritime Interdiction (Seeverbot) abgehalten.Die Marine teilte mit, dass im Ostmeer eine hohe Wahrscheinlichkeit komplexer Gefechte bestehe, in denen man gleichzeitig gegen Überseeschiffe und Unterseeboote vorgehen müsse. Die teilnehmenden Streitkräfte Südkoreas und der USA führten die meisten Übungen unter der Annahme der Bedrohung durch feindliche U-Boote durch.