Präsident Yoon reist zur Teilnahme am APEC-Gipfel nach San Francisco

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol reist heute zur Teilnahme am APEC-Gipfel nach San Francisco.Vor dem Treffen der Asiatisch-Pazifischen-Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) wird Yoon nach Angaben des Präsidialamtes koreanische Einwohner in San Francisco treffen. Auch koreanische Jugendliche, die im Bereich der Spitzentechnologie arbeiten, will Yoon während seines Besuchs treffen.Beim APEC-Gipfel am Donnerstag wird Yoon eine Rede halten und an einem Empfang teilnehmen. Die Versammlung steht unter dem Motto "Eine robuste und nachhaltige Zukunft für alle schaffen". Yoon und andere Staatschefs wollen über Wege diskutieren, wie mit der Klimakrise und anderen Problemen umgegangen werden kann.Yoon will darüber hinaus am Gipfel der US-geführten Initiative "Indo-Pazifisches Wirtschaftliches Rahmenwerk (IPEF)" teilnehmen, der am Rande des APEC-Gipfels veranstaltet wird.Am Freitag steht beim APEC-Gipfel ein sogenanntes "Retreat" auf dem Programm. Gemeint ist eine Art geistliche Einkehr. Die Teilnehmer sollen sich dabei frei und offen austauschen, ohne auf Formalien achten zu müssen.Das Staatsoberhaupt wird außerdem die Stanford University besuchen. Dort ist eine Diskussionsrunde zu Technologiefragen vorgesehen. Auch Japans Ministerpräsident Fumio Kishida wird daran teilnehmen.Darüber hinaus gibt es Spekulationen, dass Yoon seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des APEC-Gipfels zu einem Gespräch treffen könnte.