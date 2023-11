Gewerkschaft der Seouler U-Bahn will nächste Woche erneut streiken

Photo : KBS News

Die Gewerkschaft der Seouler U-Bahn will in der nächsten Woche erneut streiken.Die Gewerkschaft von Seoul Metro, Betreiber der U-Bahn-Linien 1 bis 8 und von Teilen der Linie 9, kündigte den zweiten Streik innerhalb weniger Wochen am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz vor dem Seouler Rathaus an.Details zu der geplanten Arbeitsniederlegung, mit der laut Berichten am kommenden Mittwoch begonnen werden soll, will die Gewerkschaft bald bekannt geben.Letzte Woche Donnerstag und Freitag hatte es bereits einen zweitägigen Warnstreik gegeben, nachdem mit dem Management keine Einigung erzielt werden konnte.Beide Seiten verhandelten seitdem weiter, konnten ihre Differenzen über Personalkürzungen aber noch nicht überwinden.