KCNA: Nordkorea testete Feststoffantrieb für Mittelstreckenrakete

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben jüngst einen Feststoffantrieb für eine Mittelstreckenrakete getestet.Das Land habe neue Feststoffantriebe für ballistische Mittelstreckenraketen mit hoher Schubkraft entwickelt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Am Samstag sei der erste Test des Antriebs am Boden erfolgreich verlaufen. Am Dienstag sei die zweite Antriebsstufe erfolgreich erprobt worden.Die Ergebnisse der Tests seien sehr zufriedenstellend gewesen. Dabei sei die Zuverlässigkeit der Antriebstechnik und Herstellungstechnologie bestätigt worden.Nordkoreas Raketenbüro sprach von einem essenziellen Fortschritt, um die strategische Offensivkraft des Landes angesichts einer ernsten Sicherheitslage zu verbessern.