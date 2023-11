Außenminister Südkoreas, der USA und Japans kommen in San Francisco zu Gesprächen zusammen

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans sind am Dienstag in San Francisco zu Gesprächen zusammengekommen.Außenminister Park Jin, sein US-Amtskollege Antony Blinken und die japanische Amtskollegin Yoko Kamikawa berieten am Dienstag zum zweiten Mal, nachdem sie vor zwei Monaten am Rande der UN-Generalversammlung in New York bereits miteinander gesprochen hatten.Bei dem Treffen in San Francisco überprüften die Minister die Vereinbarungen, die beim Gipfel in Camp David im August erzielt worden waren. Auch über die Zusammenarbeit in der Nordkoreafrage wurde gesprochen.Darüber hinaus wurden Informationen zu nordkoreanischen Waffenverkäufen an Russland ausgetauscht. Anzeichen für solche Geschäfte gab es nach dem Gipfelgespräch zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im September.Auch wurden Meinungen zur Tagesordnung beim bevorstehenden Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ausgetauscht. Das Gespräch soll am Mittwoch in San Francisco zustande kommen.Zudem wurden auch regionale und globale Anliegen erörtert, darunter der Krieg zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas.