﻿Premier Han wirbt in Paris für Busans Expo-Bewerbung

Ministerpräsident Han Duck-soo ist in den vergangenen vier Tagen in Paris mit 61 Vertretern aus 50 Ländern zusammengetroffen, um für Busans Expo-Bewerbung zu werben.Wie das Büro des Ministerpräsidenten am Mittwoch mitteilte, kam Han am Montag mit Vertretern des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) zusammen und sagte, die Weltausstellung 2030 in Busan werde den wahren Wert der Solidarität unter Beweis stellen.Am Dienstag habe Ministerpräsident Han an einem Frühstücksseminar für Vertreter der BIE-Mitgliedsländer teilgenommen.Dabei habe er die Politik und die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung des Klimawandels erläutert. Han habe seine Hoffnung ausgedrückt, dass eine Expo in Busan als Plattform für Diskussionen zur Lösung dieses Problems dienen könne.Beim Treffen mit UNESCO-Botschaftern habe er sie außerdem um deren Unterstützung bei den Wahlen zum Welterbekomitee am 22. November gebeten.