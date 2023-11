BOK-Chef Rhee übernimmt Leitung des BIZ-Ausschusses für weltweites Finanzsystem

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank, Rhee Chang-yong, ist zum Vorsitzenden eines wichtigen Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ernannt worden.Wie die Bank of Korea (BOK) am Mittwoch mitteilte, sei Rhee auf dem BIZ-Gouverneurstreffen am Montag in Basel zum Vorsitzenden des Ausschusses für das weltweite Finanzsystem (Committee on the Global Financial System: CGFS) ernannt worden.Die BOK erklärte, dass die Leitung des CGFS aufgrund der Auswirkungen auf die internationale Finanzstabilität bisher hauptsächlich von Personen aus G7-Mitgliedsländern übernommen worden sei. Rhees Wahl werde als Ergebnis der Berücksichtigung des erhöhten Status Südkoreas in der internationalen Gemeinschaft betrachtet.Rhees Amtszeit als CGFS-Vorsitzender beträgt drei Jahre ab dem 1. November 2023.Der Ausschuss für das weltweite Finanzsystem ist ein wichtiges Beratungsgremium der BIZ-Gouverneurstreffen auf höchster Ebene. Das Komitee dient als Koordinationskanal, um die nationalen Zentralbanken bei der Erfüllung ihrer Aufgaben für die Preis- und Finanzstabilität zu unterstützen.Die Bank of Korea nahm seit 2001 als Beobachter daran teil und ist seit November 2009 Vollmitglied.