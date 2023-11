Kreditausfallquote bei jungen Menschen innerhalb eines Jahres verdoppelt

Photo : YONHAP News

Die Kreditausfallquote bei jungen Menschen in Südkorea ist in den letzten zwölf Monaten gestiegen.Als Grund wird genannt, dass immer mehr junge Menschen aufgrund hoher Zinsen und Preise ihre Schulden nicht tilgen können.Laut Daten der Finanzaufsicht belief sich die Kreditausfallquote bei Menschen in ihren Zwanzigern bei 19 inländischen Banken Ende Juni auf 1,4 Prozent. Der Wert verdoppelte sich von 0,7 Prozent ein Jahr zuvor.Die Kreditausfallrate bei Menschen in ihren Dreißigern verdoppelte sich in dem Zeitraum ebenfalls, und zwar auf 0,6 Prozent.Die Gesamtzahl der Kreditnehmer schrumpfte zwar aufgrund der hohen Zinssätze. Bei den Kreditnehmern in ihren Zwanzigern wurde jedoch ein Anstieg verzeichnet.Mit Stand Ende Juni sank die Gesamtzahl der Kreditnehmer gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent auf 6,88 Millionen. Die Zahl der Kreditnehmer in ihren Zwanzigern kletterte währenddessen um 13,3 Prozent auf rund 692.000.Die Ausfallquote bei den Hypothekenkrediten von jungen Menschen steigt ebenfalls. Die entsprechende Quote bei Menschen in ihren Zwanzigern bei 19 inländischen Banken stieg Ende Juni auf 0,41 Prozent nach 0,19 Prozent zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.