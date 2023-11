Nordkorea und Russland führen Gespräche über Kooperation in Wirtschaft und Wissenschaft

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland führen derzeit in Pjöngjang Gespräche zu jeweiligen Sektoren im Rahmen des Treffens ihres Ausschusses für Kooperation in Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete heute, beide Seiten erörterten ernsthaft praktische Fragen zur Verwirklichung der Kooperation in verschiedenen Bereichen, die im Protokoll des Treffens festgehalten würden.Eine russische Delegation zur Teilnahme an dem Treffen sei am Dienstag in Pjöngjang eingetroffen, hieß es auch.Der nordkoreanische Chefdelegierte und Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen, Yun Jong-ho, habe sich bei den russischen Freunden für ihre aktiven Bemühungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vereinbarungen beim bilateralen Spitzentreffen im September in Russland bedankt.Yun habe gesagt, dass die nordkoreanische Regierung den engen Kontakt und die Zusammenarbeit mit Moskau verstärken wolle, um die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen weiter zu beleben und auf eine neue, höhere Ebene zu bringen, hieß es.Laut KCNA sagte der russische Chefdelegierte und Minister für natürliche Ressourcen, Alexander Koslow, Russland strebe im Einklang mit der beim Spitzentreffen getroffenen Einigung die Entwicklung einer praktischen Kooperation an.Das Treffen werde zur Förderung der Freundschaft zwischen beiden Ländern und des Wohlergehens ihrer Völker durch aktive Bemühungen beider Seiten beitragen.