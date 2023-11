Präsident Yoon zur Teilnahme am APEC-Gipfel nach San Francisco aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zur Teilnahme am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) nach San Francisco aufgebrochen.Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Yoon und seinem Gefolge an Bord hob heute gegen 14.15 Uhr vom Luftwaffenstützpunkt Seoul in Seongnam ab.Nach seiner Ankunft am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco wird Yoon zuerst koreanische Einwohner treffen.Beim APEC-Gipfel am Donnerstag wird Yoon eine Rede halten und an einem Empfang teilnehmen. Die Versammlung steht unter dem Motto "Eine robuste und nachhaltige Zukunft für alle schaffen". Yoon und andere Staatschefs wollen über Wege diskutieren, wie mit der Klimakrise und anderen Problemen umgegangen werden kann.Yoon will darüber hinaus am Gipfel der US-geführten Initiative "Indo-Pazifisches Wirtschaftliches Rahmenwerk (IPEF)" teilnehmen, der am Rande des APEC-Gipfels veranstaltet wird.Am Freitag wird das Staatsoberhaupt außerdem die Stanford University besuchen. Dort ist eine Diskussionsrunde zu Technologiefragen vorgesehen. Auch Japans Ministerpräsident Fumio Kishida wird daran teilnehmen.Darüber hinaus gibt es Spekulationen, dass Yoon seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des APEC-Gipfels zu einem Gespräch treffen könnte.Sollte das Gespräch zustande kommen, wird dies das erste südkoreanisch-chinesische Spitzentreffen seit der letzten Zusammenkunft am Rande des G20-Gipfels im November letzten Jahres auf Bali sein. Als Themen werden die Belebung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und die Nordkorea-Frage erwartet.Yoon erklärte, dass er Kooperationsmöglichkeiten angesichts der militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland erörtern wolle, wenn er sich anlässlich des APEC-Gipfels mit vielen Staats- und Regierungschefs treffe.