US-Bomber B-52H nehmen an gemeinsamer Übung mit Südkorea über Westmeer teil

Photo : YONHAP News

B-52H, strategische Bomber der US-Luftwaffe, sind heute bei einer gemeinsamen Übung mit der südkoreanischen Luftwaffe zum Einsatz gekommen.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium und der Luftwaffe fand die gemeinsame Luftübung über dem Westmeer Koreas statt. Dabei wurden zwei B-52H, die in den Luftraum über dem Westmeer eintraten, von Kampfjets der südkoreanischen und der US-amerikanischen Luftstreitkräfte eskortiert.Die häufigen Verlegungen der B-52H auf die koreanische Halbinsel in letzter Zeit sind offenbar für eine bessere Umsetzung der erweiterten Abschreckung gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen gedacht. Dieser strategische Bomber der US-Armee kann mit Nuklearwaffen ausgestattet werden.Dieses Jahr wurden bereits zwölfmal strategische Bomber der USA, darunter die B-52H, auf die koreanische Halbinsel geschickt.Die Durchführung einer Luftübung durch die strategischen US-Bomber gemeinsam mit den Luftstreitkräften Südkoreas und der USA habe die Fähigkeit des Bündnisses zur Ausführung gemeinsamer Operationen demonstriert, jede Provokation Nordkoreas auf überwältigende und entschiedene Weise beantworten zu können, so das Verteidigungsministerium.