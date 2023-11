Yoon verspricht größeren Beitrag Südkoreas zur APEC

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat einen größeren Beitrag zur Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) versprochen.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes stellte Yoon beim APEC CEO-Gipfel in San Francisco am Mittwoch in seiner Rede Wege vor, wie die APEC-Staaten in den Bereichen Handel, Investitionen, Lieferketten und Digitales sowie in Bezug auf künftige Generationen enger zusammenarbeiten können.Die APEC müsse ihre Rolle als Hüterin des multilateralen Handels stärken, sagte Yoon und verwies auf Anstrengungen für niedrigere Handelshürden.Yoon habe insbesondere die Resilienz von Lieferketten als Schlüssel für multilateralen Handel hervorgehoben. Er rief die APEC-Mitglieder auf, Erfahrungen hierzu untereinander auszutauschen. Auch Frühwarnsysteme sollten geschaffen werden.Darüber hinaus habe Yoon eine Initiative angeregt, damit freies Reisen zwischen den Mitgliedsstaaten und ein Austausch von jungen Wissenschaftlern im Technologiebereich in der asiatisch-pazifischen Region erleichtert werden.