Nordkorea droht USA und Südkorea mit militärischer Aktion

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea und den USA mit aggressiveren militärischen Schritten gedroht.Anlass ist die jährliche Sicherheitskonsultation (SCM), die Anfang dieser Woche in Seoul stattfand.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte am Donnerstag eine Erklärung im Namen eines Sprechers des Verteidigungsministeriums, in der Kritik an den USA und Südkorea geäußert wird. Die USA und ihr Gefolge hätten mit dem Besuch von US-Beamten in Seoul und dem SCM die Staatsangelegenheiten verschlechtert, hieß es.Südkorea, die USA und Japan würden demonstrieren, dass ihre Verteidigungsbereitschaft gegen den Norden nicht bloß defensiver Natur sei, sondern auf eine Invasion des Nordens abziele.Unter anderem wurde auf Änderungen am Plan Seouls und Washingtons von 2013 für eine maßgeschneiderte Abschreckung Bezug genommen. Auch das Vorhaben Südkoreas, der USA und Japans für die Schaffung eines Echtzeit-Warnsystems zu Nordkoreas Raketen binnen Jahresfrist wurde in diesem Zusammenhang genannt.Nordkorea wolle alle Bedrohungen für seine Sicherheit und Interessen mit militärischen Aktionen entschieden angehen, die aggressiver, strategischer und spürbarer seien.Die Erklärung des Sprechers war Nordkoreas erste Reaktion auf das SCM, das am Montag stattfand. In Südkorea gibt es Spekulationen, dass die Erklärung als Rechtfertigung für künftige Provokationen dienen soll. Dazu zählen der mögliche Start eines militärischen Aufklärungssatelliten und von Raketen.