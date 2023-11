Nordkorea und Russland unterzeichnen Protokoll nach Gesprächen über Kooperation in Wirtschaft und Wissenschaft

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland haben im Anschluss an ihre Gespräche über Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie ein Protokoll unterzeichnet.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass beide Länder am Mittwoch in Pjöngjang das zehnte Treffen ihres Ausschusses für Kooperation in Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie abgehalten und ein Protokoll unterzeichnet hätten.Der nordkoreanische Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen, Yun Jong-ho, und der russische Minister für natürliche Ressourcen, Alexander Koslow, nahmen als Kommissionsvorsitzende an dem Treffen teil.Es seien Fragen zur weiteren Förderung der Zusammenarbeit in Handel und Wirtschaft sowie Wissenschaft und Technologie erörtert worden. Dies erfolge im Einklang mit der Anhebung der nordkoreanisch-russischen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen in eine neue strategische Höhe, so KCNA.Der nordkoreanisch-russische Ausschuss ist ein Beratungsgremium auf Ministerebene und war zwischen 1996 und 2019 neunmal zusammengetreten.Die russische Delegation für das zehnte Treffen des Komitees war am Dienstag in Nordkorea eingetroffen.