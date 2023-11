Nordkorea widerspricht Menschenrechtsresolution von UN-Ausschuss

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat der neulich vom Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung angenommenen Resolution zu Menschenrechten in dem Land heftig widersprochen.Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, kritisierte beim Treffen des Gremiums am Mittwoch (Ortszeit) die eingebrachte Resolution. Es stelle eine Provokation und Verschwörung der USA dar, dass jedes Jahr ein Dokument bestehend aus Lügen und Erfindungen vorgelegt werde.Bei nordkoreanischen Flüchtlingen handele es sich um Menschen, die geflohen seien und Familien hinterlassen hätten, nachdem sie in ihrem Vaterland Verbrechen begangen hätten, behauptete Kim.Der Dritte Ausschuss verabschiedete die Resolution dennoch, und zwar ohne Abstimmung im Konsens.Russland, China, Syrien und Venezuela beteiligten sich zwar an dem Konsensverfahren, teilten jedoch die Position mit, sich der Resolution nicht anschließen zu wollen.