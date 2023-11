Deviseneinlagen in Südkorea im Oktober gestiegen

Photo : KBS News

Das Volumen der Deviseneinlagen von Einwohnern in Südkorea ist im Oktober deutlich gestiegen.Nach Angaben der Bank of Korea am Donnerstag belief sich die Höhe der Deviseneinlagen bei den Devisenbanken Ende Oktober auf 94,3 Milliarden Dollar. Das sind 4,61 Milliarden Dollar mehr als Ende September.Das Volumen war im August und September den zweiten Monat in Folge zurückgegangen, ehe sich der Trend im Oktober wieder umkehrte.Das Volumen der Dollareinlagen legte Ende Oktober um 4,03 Milliarden Dollar zu.Die Zentralbank führte das Ergebnis unter anderem auf Zahlungen aus dem Exportgeschäft von Unternehmen und die Ausschüttung von Dividenden von Tochterunternehmen im Ausland zurück.Der Umfang der Einlagen in Euro kletterte um 240 Millionen Dollar. Bei den Einlagen in Yen wurde ein Zuwachs von 230 Millionen Dollar verzeichnet.