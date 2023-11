Präsident Yoon trifft koreanische Einwohner in San Francisco

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich während seines Besuchs in den USA mit koreanischen Einwohnern getroffen.Bei der Mittagsrunde mit einer Gruppe von Koreanern am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco verwies Yoon darauf, dass das Bündnis Südkoreas und der USA dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert. Dieses Jahr werde als ein historischer Ausgangspunkt für den ersten Schritt in neue 70 Jahre der Allianz im Gedächtnis bleiben, so der Staatschef.Die Geschichte der südkoreanisch-amerikanischen Allianz stelle die Geschichte der Entwicklung bei Koreanern in den USA dar. Viele Koreaner entfalteten in den Bereichen IT und Spitzentechnologie hervorragende Kompetenzen, sagte Yoon weiter.Die Leistungen von Koreanern seien auch sehr hilfreich beim Eintritt südkoreanischer Hightech-Unternehmen in den US-Markt, äußerte Yoon. Er bat, auch künftig den Austausch und die Kooperation mit Talenten in der Welt fortzusetzen und zur Entwicklung der Wissenschafts- und Technologieallianz Südkoreas und der USA beizutragen.Yoon teilte außerdem mit, dass Südkorea im Juni eine Behörde für Auslandskoreaner gegründet hatte. Die Behörde werde das Mutterland und Auslandskoreaner einander noch näher bringen und die Vernetzung für globale Geschäfte von Landsleuten unterstützen.