Präsident Yoon und Japans Premier Kishida wollen Beziehungen vertiefen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben sich auf eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen verständigt.Die bilateralen Beratungsgremien seien wieder vollständig eingesetzt worden, so lautete nach Angaben des Präsidialamts in Seoul die Einschätzung der beiden Regierungschefs bei ihrem Treffen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) am Donnerstag in San Francisco.Yoon sei erfreut, sein siebtes Gipfelgespräch mit Kishida in diesem Jahr zu führen. Damit sei das Vertrauen zwischen beiden Seiten gefestigt und ein positiver Trend in den bilateralen Beziehungen fortgesetzt worden.Die bilaterale Kooperation habe sich mit der Reaktivierung des Austausches auf jeder Ebene, darunter das Gipfeltreffen in diesem Jahr, intensiviert. Yoon nannte in diesem Zusammenhang die vollständige Wiederherstellung von Beratungsgremien angesichts einer Reihe von Gesprächen zu Politik und Wirtschaftssicherheit sowie Gesprächen der Vize-Außenminister.Yoon habe versprochen, mit Kishida zusammenzuarbeiten, um eine enge Kommunikation zu jedem Sektor sicherzustellen, darunter hochrangige Wirtschaftskonsultationen.Kishida habe ebenfalls hervorgehoben, dass es das siebte Treffen in diesem Jahr war und sich noch einmal dafür bedankt, dass Südkorea japanische Staatsbürger aus Israel ausgeflogen hat.Zudem brachte er seine Hoffnung auf weitere Fortschritte auf verschiedenen Gebieten zum Ausdruck, darunter Politik, Sicherheitsgarantien, Wirtschaft und Kultur.