Südkorea und USA reaktivieren nach sechs Jahren Dialog über Menschenrechte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben nach sechs Jahren Pause ihren Dialog über die Menschenrechtslage in Nordkorea reaktiviert.Das gab Südkoreas Außenministerium am Donnerstag bekannt.Für die Gespräche kamen am Mittwoch in Brüssel der Leiter des Büros für ein Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel, Chun Young-hee, und die US-Sondergesandte für nordkoreanische Menschenrechtsfragen, Julie Turner, zusammen.Der Dialog war 2016 zur Amtszeit der Park Geun-hye-Regierung in Südkorea begonnen worden. Ziel war es, die Zusammenarbeit hinsichtlich Menschenrechtsproblemen in Nordkorea umfassender und systematischer zu gestalten.Insgesamt gab es drei Treffen, zwei im Jahr 2016 und eines im Folgejahr.Zur Zeit der Nachfolgeregierung von Moon Jae-in gab es keine Gespräche. Diese hatte Dialog und Kooperation mit Nordkorea als wichtig eingestuft und verhielt sich in der Frage der Menschenrechte in Nordkorea daher passiv.Zuletzt hatten die USA erstmals seit sechs Jahren wieder eine Sonderbotschafterin für die Problematik eingesetzt.Chun und Turner wollen ihre Diskussionen künftig regelmäßig abhalten. Das nächste Treffen wurde für das erste Halbjahr 2024 vereinbart.